«Милан» выкупил Томори у «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Фикайо Томори перешёл в «Милан». Об этом в «Твиттере» сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Игрок заключил с «Миланом» 4-летний контракт. Сумма трансфера составила € 28,5 млн.

Англичанин перешёл в «Милан» в январе 2021 года и выступал за «россонери» на правах аренды. В составе команды 23-летний защитник провёл 22 матча и забил 1 мяч.

До переезда в Италию игрок выступал за «Брайтон», «Халл», «Челси» и «Дерби Каунти».