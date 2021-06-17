«Милан» выкупил Томори у «Челси»
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Защитник лондонского «Челси» Фикайо Томори перешёл в «Милан». Об этом в «Твиттере» сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Игрок заключил с «Миланом» 4-летний контракт. Сумма трансфера составила € 28,5 млн.
Англичанин перешёл в «Милан» в январе 2021 года и выступал за «россонери» на правах аренды. В составе команды 23-летний защитник провёл 22 матча и забил 1 мяч.
До переезда в Италию игрок выступал за «Брайтон», «Халл», «Челси» и «Дерби Каунти».
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