«ПСЖ» является приоритетным вариантом для Серхио Рамоса

Испанский защитник Серхио Рамос, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает AS.

Накануне стало известно, что футболист покинет мадридский «Реал» по окончании контракта.

В «ПСЖ» выступают бывшие одноклубники Рамоса – голкипер Кейлор Навас и полузащитник Анхель Ди Мария, а также в составе парижан присутствует несколько испанцев. Более того, Серхио нравится, что тренер клуба Маурисио Почеттино говорит по-испански. Самое главное для игрока – Париж находится в часе полёта от Мадрида, так что переезд не будет слишком дальним.

Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.