Футболистка поиздевалась над соперницей изящными финтами в матче женских команд. Видео

В Сети набирает популярность видеоролик, в котором одна из представительниц женских команд изящными финтами, буквально одну за одной, словно издеваясь, проходит плотные защитные ряды из соперниц.

Видео доступно на «Чемпионате».

Всего ей удалось пройти трёх игроков обороны, одну из которых обыгрывала трижды, используя различные эффектные приёмы с мячом, в результате которых защитник несколько раз теряла равновесие и падала на газон, но достаточно быстро поднималась и вновь совершала попытки отбора мяча.

Напомним, в мае стал известен победитель женской Лиги чемпионов, им стала «Барселона». В финальном матче турнира каталонский клуб встретился с лондонским «Челси». Встреча прошла в шведском Гётеборге на стадионе «Гамла Уллеви» и завершилась разгромной победой сине-гранатовых со счётом 4:0.