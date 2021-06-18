У Матвея Сафонова родилась дочь

В семье голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова и его супруги Анастасии родилась дочь Майя, сообщает пресс-служба клуба.



Сафонов вышел в основном составе сборной России в матче с Финляндией на чемпионате Европы-2020. Вратарь сыграл на ноль, а национальная команда победила со счётом 1:0.



Сафонов был впервые вызван в главную национальную команду страны в октябре 2020 года после матча молодёжной сборной России с Эстонией U21 (4:0). С тех пор голкипер «Краснодара» ни разу не выходил за основную команду россиян. Сафонов провёл за молодёжную команду 10 матчей (восемь — всухую).



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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