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Сафонов: включив меня в заявку на Евро, мне дали возможность получить опыт на будущее

Сафонов: включив меня в заявку на Евро, мне дали возможность получить опыт на будущее
Андрей Панков
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Голкипер сборной России Матвей Сафонов рассказал о конкуренции в национальной команде.

«Шунин — первый номер? Быть первым номером на таком турнире — большая ответственность. Понимаю, что я должен быть готов к каждому матчу. Если понадобится моя помощь, то я должен быть готов. Моя задача — готовиться, тренироваться и быть в форме. Выиграл конкуренцию за попадание на Евро? Я просто тренировался, это выбор тренера. В какой-то степени мне дали возможность почувствовать атмосферу, получить опыт на будущее», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Календарь Евро-2020
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