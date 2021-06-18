Тюкавин: даже не думал ни о каких других вариантах, кроме нового контракта с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал продление контракта с клубом.
«Очень рад, что продлил контракт с «Динамо». Я в этом клубе с пяти лет, ни о каких других вариантах, кроме подписания нового соглашения, даже не думал. Моя цель — выступать за «Динамо», приносить пользу команде, забивать голы. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые здорово нас поддерживают, особенно молодых ребят. Будем стараться в новом сезоне радовать динамовских поклонников как можно чаще», — цитирует Тюкавина пресс-служба «Динамо».
Тюкавин является воспитанником «Динамо», а за основную команду выступает с прошлого года. В минувшем сезоне 18-летний форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
- 18 июня 2021
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