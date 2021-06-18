Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин: даже не думал ни о каких других вариантах, кроме нового контракта с «Динамо»

Тюкавин: даже не думал ни о каких других вариантах, кроме нового контракта с «Динамо»
Михаил Рождественский
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Очень рад, что продлил контракт с «Динамо». Я в этом клубе с пяти лет, ни о каких других вариантах, кроме подписания нового соглашения, даже не думал. Моя цель — выступать за «Динамо», приносить пользу команде, забивать голы. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые здорово нас поддерживают, особенно молодых ребят. Будем стараться в новом сезоне радовать динамовских поклонников как можно чаще», — цитирует Тюкавина пресс-служба «Динамо».

Тюкавин является воспитанником «Динамо», а за основную команду выступает с прошлого года. В минувшем сезоне 18-летний форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.

Новость по теме
«Динамо» продлило контракт с Константином Тюкавиным
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021