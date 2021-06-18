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Хорватия — Чехия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на канале «Россия 1», Евро-2020

Хорватия — Чехия: прямая трансляция матча Евро-2020 на канале «Россия 1»
Максим Хрущ
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Сегодня, 18 июня, состоится матч сборных Хорватии и Чехии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч сборных Хорватии и Чехии можно на телеканале «Россия 1», прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
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