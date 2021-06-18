Фанаты Швеции нарядились в платья и парики, тренер наставлял Форсберга. Фото матча

Сегодня, 18 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Швеции встретилась с национальной командой Словакии. Встреча завершилась минимальной победой шведов со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг, успешно реализовавший пенальти на 77-й минуте. Матч судила бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогали ему ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.
Напомним, в группе E, помимо шведов и словаков, выступают национальные команды Испании и Польши.
Лучшие кадры с матча Швеция — Словакия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 18 июня 2021
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