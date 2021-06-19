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ЦСКА ответил «Спартаку» ответным подколом на шутку про Влашича

ЦСКА ответил «Спартаку» ответным подколом на шутку про Влашича
Максим Хрущ
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Медиаотделы столичных клубов продолжают взаимные подколы в социальных сетях. Ранее сегодня «Спартак» опубликовал фотографию с матча сборных Хорватии и Чехии на чемпионате Европы (1:1). На снимке запечатлены полузащитник красно-белых Алекс Крал и хавбек ЦСКА Никола Влашич. Пресс-служба «Спартака» подписала фото: «Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич».

Армейцы не остались в стороне и парировали этот подкол, припомнив «Спартаку» слова Заремы Салиховой о том, что клуб якобы мог подписать 16-летнего Килиана Мбаппе.

«Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе», — написала пресс-служба ЦСКА в «Твиттере», сделав репост публикации «Спартака».

Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Хорватии и Чехии состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершился ничьей 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

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