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Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус»

Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус»
Диана Валавичюте
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич намерен вернуться в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По информации источника, 31-летний боснийский хавбек начал рассматривать вариант с переходом в туринский клуб после того, как на пост главного тренера «Ювентуса» вернулся Массимилиано Аллегри.

О назначении Аллегри на пост наставника «Ювентуса» стало известно 28 мая. Специалист находился без работы с момента отставки из туринского клуба в 2019 году. Бьянконери итальянский специалист возглавлял с 2014 года.

Напомним, Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год, после чего перешёл в «Барселону». Каталонский клуб заплатил за трансфер боснийского футболиста € 60 млн. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 19 матчах каталонского клуба, не отметившись результативными действиями.

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