Определился главный судья матча Россия — Дания на Евро-2020

Главным судьёй матча Россия — Дания на чемпионате Европы – 2020 назначен Клеман Тюрпен из Франции, сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор (оба – Франция). Четвёртый судья – Сандро Шерер (Швейцария). Видеопомощником рефери станет Франсуа Летесье из Франции.
Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами.
Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.
Таким образом, лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
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