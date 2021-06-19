Кузяев — о речи Бузовой: нам всё равно, что говорят сторонние от футбола люди

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев признался, что не слышал мотивационную речь певицы и телеведущей Ольги Бузовой после поражения национальной команды в матче первого тура Евро-2020 с Бельгией (0:3).
«Я не знаю, о чём именно она говорила. Знаю лишь, что Бузова выдала речь в поддержку сборной. Для нашей сборной это без разницы. Мы все понимаем, какая ответственность на нас лежит. Нам всё равно, что говорят сторонние от футбола люди», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 22:00 мск.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.
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