Заболотный: видел послание Бузовой. На настрой сборной России оно никак не повлияло

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный высказался о мотивационной речи певицы и телеведущей Ольги Бузовой после поражения национальной команды в матче первого тура Евро-2020 с Бельгией (0:3).
«Видел послание Бузовой, но не придал большого значения. Внутри сборной есть внутренняя мотивация, тренеры постоянно поддерживают. На наш настрой выступление Бузовой никак не повлияло», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 22:00 мск.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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