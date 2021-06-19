Шварц объяснил, почему Комличенко отдали в аренду в «Ростов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал переход нападающего московского клуба Николая Комличенко в «Ростов».
«Мы приняли такое решение, чтобы он мог получить больше игрового времени. Оно не было спонтанным — мы поговорили со спортивным директором и решили дать ему шанс проявить себя в другом клубе, где он должен получить больше практики. Я общался с Николаем по телефону, но ещё до того, как был опубликован календарь», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
Ранее «Ростов» объявил о переходе нападающего московского «Динамо» Николая Комличенко. 25-летний футболист перебрался в команду из Ростова-на-Дону на правах аренды с правом последующего выкупа.
Комличенко является воспитанником «Краснодара», откуда несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Младу-Болеслав», которая выкупила его в 2019 году. Спустя год Николая приобрело «Динамо». В минувшем сезоне форвард принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола (три — с пенальти).
«Ростов» по итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России занял девятое место в турнирной таблице. «Динамо» финишировало седьмым.
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