Испания — Польша: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Польши на матч Евро-2020.
Испания: Симон, Лапорт, Пау Торрес, Льоренте, Альба, Коке, Родри, Ольмо, Педри, Морено, Мората.
Запасные: де Хеа, Санчес, Аспиликуэта, Льоренте, Алькантара, Ф. Торрес, Гарсия, Гайя, Руис, Траоре, Ойарсабаль, Сарабия.
Польша: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Модер, Зелиньски, Южвяк, Пухач, Левандовски.
Запасные: Скорупски, Фабяньски, Давидович, Кендзера, Козловски, Линетты, Рыбусь, Плахета, Франковски, Ковнацки, Шверчок, Хелик.
Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт сегодня, 19 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.
- 19 июня 2021
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