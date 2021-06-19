Игроки сборной России ответили на 18 простых вопросов о себе и партнёрах

Сборная России на YouTube-канале опубликовала видео, в котором футболисты отвечали на вопросы о себе и партнёрах по сборной.
«Наши парни ответили на 18 простых вопрос о себе и партнёрах. Получилось максимально душевно», — говорится в описании видео в «Твиттере» национальной команды.
Футболисты сборной России рассказали о том, кто в команде самый техничный, талантливый, симпатичный и быстрый, кто любит спорить и капризничать, у кого самая крутая причёска, а кому не мешает постричься.
Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами.
Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
- 19 июня 2021
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