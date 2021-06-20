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Жорди Альба признан лучшим игроком матча Испания — Польша

Жорди Альба признан лучшим игроком матча Испания — Польша
Никита Дарквеев
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Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Евро-2020 Испания — Польша (1:1).

Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил первый мяч в матче. На 26-й минуте у Жерара Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR разобрался в моменте.

На 54-й минуте польский форвард Роберт Левандовски сравнял счёт. Спустя четыре минуты Жерар Морено не реализовал пенальти.

Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии. Испанцы набрали 2 очка и занимают третье место в группе E. Сборная Польши (1) — на последней строчке.

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