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Антуан Гризманн рассказал, где хочет продолжить карьеру после «Барселоны»

Антуан Гризманн рассказал, где хочет продолжить карьеру после «Барселоны»
Максим Лесовой
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Нападающий «Барселоны» и национальной команды Франции Антуан Гризманн рассказал, где планирует продолжить карьеру после ухода из каталонского клуба.

«Мне ещё осталось три года. Я должен уделять внимание своему телу, потому что в любой момент оно может измениться. Мой контракт с «Барселоной» действует до июня 2024 года, и после этого я думаю, что настанет подходящее время для поездки в США. Я люблю эту страну, её культуру, НБА и тяга к приключениям привлекает меня. Я хотел бы закончить свою карьеру там, но все ещё быть достаточно хорошим на поле и выиграть MLS, вместо того, чтобы приходить, ни с чем, и ничего не показывать на поле. Это не имело бы смысла», — приводит слова Гризманна Goal со ссылкой на Le Figaro.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Атлетико».

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