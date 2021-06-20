Антуан Гризманн рассказал, где хочет продолжить карьеру после «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Франции Антуан Гризманн рассказал, где планирует продолжить карьеру после ухода из каталонского клуба.
«Мне ещё осталось три года. Я должен уделять внимание своему телу, потому что в любой момент оно может измениться. Мой контракт с «Барселоной» действует до июня 2024 года, и после этого я думаю, что настанет подходящее время для поездки в США. Я люблю эту страну, её культуру, НБА и тяга к приключениям привлекает меня. Я хотел бы закончить свою карьеру там, но все ещё быть достаточно хорошим на поле и выиграть MLS, вместо того, чтобы приходить, ни с чем, и ничего не показывать на поле. Это не имело бы смысла», — приводит слова Гризманна Goal со ссылкой на Le Figaro.
Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Атлетико».
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