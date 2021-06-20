Италия — Уэльс: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020 свой матч проведут сборные Италии и Уэльса. Матч пройдёт 20 июня в 19:00 (мск). Трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1».
Напомним, итальянцы в первом туре обыграли сборную Турции со счётом 3:0, а во втором туре с таким же результатом победили команду Швейцарии. Теперь Италия с 6 очками возглавляет группу А. Команда Уэльса в первом туре сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а во втором победила турецкую сборную – 2:0. Валлийцы с 4 очками идут на втором месте.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 20 июня 2021
-
06:55
-
06:31
-
06:27
-
05:38
-
05:17
-
03:21
-
02:59
-
02:43
-
02:17
-
01:58
-
01:42
-
00:50
-
00:46
-
00:28
-
00:21
-
00:10
- 19 июня 2021
-
23:53
-
23:32
-
23:18
-
23:17
-
23:13
-
23:07
-
22:37
-
22:29
-
22:26
-
22:12
-
22:10
-
22:02
-
21:43
-
21:22
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:53
-
20:46