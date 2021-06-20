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В Дании назвали выездную форму сборной России самой красивой на Евро-2020

В Дании назвали выездную форму сборной России самой красивой на Евро-2020
Диана Валавичюте
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Редактор отдела моды датского журнала Eurowoman Барбара Гуллштейн оценила игровую форму всех сборных-участниц чемпионата Европы и выбрала 10 лучших экипировок. Самой красивой по мнению эксперта моды является выездная форма сборной России.

«Эта футболка похожа на то, что мог бы придумать дизайнер Демна Гвасалия, создатель бренда Vetements и креативный директор модного дома Balenciaga. Он вывел на подиум этот ретро-образ. Я считаю футболку сборной России невероятно красивой. И цвета, и широкие полосы, напоминающие мир поло. Красный, белый и синий цвета просто отлично работают в этом дизайне», — приводит слова Гуллштейн TV2.

В десять лучших комплектов также вошли домашняя форма Хорватии, домашняя экипировка Турции, выездная форма Швеции, гостевая экипировка Венгрии, домашняя форма Дании, домашняя и выездная экипировки Германии, гостевая форма Франции и домашняя форма Нидерландов.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.

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