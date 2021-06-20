«Люди хотят быть задетыми и изображают жертву». Геркус – о придирках к Черчесову

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу придирок общественности к действующему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Черчесов не просит у меня совета, он сам прекрасно справляется, но углы общения у него острые, они задевают людей. Это неоправданно, люди сами хотят быть задетыми, изображают жертву. Углы надо сглаживать, например, не выходить в прямой эфир. Люди с огромным удовольствием неправильно интерпретируют ответы, находят слова, к которым можно придраться. За эту ниточку раскручивают весь клубочек. Это вопрос на уровне психологии: люди пытаются сублимировать какие-то свои проблемы. Черчесов – независимый, авторитетный, имеет свои суждения. Очевидно, когда люди запрещают себе быть такими же, они начинают его не любить за позицию, твёрдость, независимость.

Психотип людей ломается о такой образ тренера, поэтому его надо корректировать, где-то быть более прислушивающимися.



Это сложные настройки, пиар на уровне формирования личного бренда. Личный бренд – это лицо сборной, конечно, с ним надо работать профессионально. В конечном счёте продукт будет продаваться лучше, пока это пустили на откуп. Пихают Черчесова в прямой эфир, но мы видели, чем это закончилось. Хорошая часть его выступления не замечается, а к спорным местам люди придираются по полной программе. Формируется плохая атмосфера, хотя, формально, если посмотреть на результаты, как болельщик, то они очень хорошие. Надо исторически смотреть на результаты сборной России, не предаваться иллюзиям. Мы – участники Евро, и точно не самая худшая там команда», — сказал Геркус в эфире подкаста «Чемпионата».

Слушайте там, где удобно:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster