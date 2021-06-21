Ракицкий: Ленинградская область — благодать! Спасибо тебе за моменты

31-летний украинский центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий восхитился красотой ленинградской области.
«Ленинградская область — благодать! Спасибо тебе за моменты», — гласит пост Ракицкого в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Ярослава Ракицкого.
Напомним, что в прошлом сезоне Ракицкий провёл за «Зенит» 32 встречи во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи, при нём команда восемь раз завершала матч без пропущенных мячей. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 8 млн.
Напомним, сегодня Российская Премьер-Лига опубликовала календарь турнира на сезон-2021/2022. Сезон начнётся 23 июля, а завершится 21 мая. Команды уйдут на зимний перерыв 13 декабря, а весенняя часть турнира стартует 25 февраля 2022 года. Матчи между чемпионом России «Зенитом» и серебряным призёром «Спартаком» намечены на 12-й и 29-й туры.
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