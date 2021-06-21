Усман Дембеле покинул расположение сборной Франции и больше не сыграет на Евро-2020

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле покинул расположение сборной Франции, сообщает RMC.



По информации источника, форвард покинул национальную команду после того, как стало известно, что из-за проблем с коленом он не сможет играть как минимум три недели. Таким образом, Дембеле больше не выступит на чемпионате Европы.

В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.

Напомним, в турнирной таблице группы F лидирует сборная Франции (4). Второе место занимает национальная команда Германии (3), на третьем месте располагается Португалия (3). Замыкает таблицу сборная Венгрии (1).