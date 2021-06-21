Зарема Салихова: в фотосессии для Playboy виноват Федун. Он меня подтолкнул

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, объяснила свою откровенную фотосессию в журнале Playboy.



«Это был вызов. Мне это вообще не было нужно. Учась в МГИМО, сняться в такой фотосессии — абсолютно не в моём характере. Можно сказать, Федун был виноват. Он меня к этому подтолкнул. У него было много поклонниц. Он мне показывает журнал, там девушка — как я понимаю, его бывшая. И он ей прям восхищается. Я на неё смотрю — а там адский силикон, начала 2000-х годов пластика, ни одного сантиметра живого тела. Понимаю, что человек треть жизни провёл под наркозом. И он говорит: «Смотри, какая она красивая. У неё красивые сиськи, не то что у тебя». Меня это так оскорбило. Я сама отправила в Playboy свои фотографии, приличные. Меня пригласили на съёмку, мы сделали фотосессию, и мне заплатили тысячу долларов. А Федун об этом не знал. Я прихожу, кладу ему деньги на стол. Он говорит: «Это что?» Я отвечаю: «Мне заплатили. Я снялась в Playboy. Ты своей бабе оплачивал фотосессию в своих журналах, а мне заплатили». Он напрягся.



Через два месяца выходит журнал, у Федуна шок: «Ты что?! Я потом детям покажу, какая у них мать!» Я говорю: «А ты зачем передо мной кем-то там восхищаешься и восхваляешь?» Он меня никогда за это не гнобил, потому что понимает причины. Если бы он мне тот журнал не показал, я бы в жизни туда не пошла», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.