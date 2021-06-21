Андрей Аршавин: главное, чтобы сегодня был день сборной России. Тогда будет легче

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче национальной команды с Данией.
«Будет тяжело по понятным причинам. Много чего нужно сделать. Главное, чтобы сегодня был день сборной России. Тогда будет легче. Мы проиграли тому сопернику, которому должны были. И победили тех, кого должны были. Сегодня будет определяющая игра.
В целом всё говорит за сборную Дании. Но надеюсь, что как-то, непонятно как, наша сборная сможет добиться результата. Ведь нам хватит ничьей. Может, нам удастся забить быстрый гол. Со стандарта или как-то ещё. Сейчас трудно предполагать. Наша команда редко сама контролирует игру и хочет доминировать. Не знаю, с чем это связано. Возможно, тренеры считают, что тот состав, который есть, лучше действует на контратаках. Датчане, скорее всего, будут владеть преимуществом. А наши за счёт терпения, дисциплины, быстрого перехода в атаку будут стараться забивать голы. В этой команде есть футболисты, способные решить эпизод. Вопрос, будут ли для этого шансы и возможности», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между Россией и Данией пройдёт сегодня, 21 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также Алексее Миранчуке, которому не подходят «Аталанта» и Гасперини.
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