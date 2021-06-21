Решающая битва сборной России на Евро-2020. Мужики, накажите датчан за длинный язык! LIVE

Дождались! 21 июня наступает решающий момент для сборной России по футболу на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова в третьем туре группового этапа сойдётся с классной и крайне мотивированной сборной Дании. Встреча Россия — Дания начнётся в 22:00 мск на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Всё о главном противостоянии чемпионата Европы для нашей сборной вы по традиции найдёте в онлайн-трансляции «Чемпионата». Более за наших парней вместе!
Сборная Дании проиграла первые два матча на турнире, но в победе над Россией скандинавы почему-то не сомневаются. Со стороны игроков, тренеров и экспертов поступило множество резких и самоуверенных заявлений, от которых веет неуважением к сопернику. Мужики, надо наказывать датчан за длинный язык!
Перед заключительным туром ситуация в нашей группе весьма запутанная. Бельгия имеет шесть очков и уже гарантировала себе выход в плей-офф, а вот россияне, датчане и финны сохраняют примерно равные шансы на продолжение борьбы. У России и Финляндии по три очка, у Дании — ноль. Мы подробно разобрали для вас все возможные расклады, смотрите.
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