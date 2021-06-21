Решающая битва сборной России на Евро-2020. Мужики, накажите датчан за длинный язык! LIVE

Перед заключительным туром ситуация в нашей группе весьма запутанная. Бельгия имеет шесть очков и уже гарантировала себе выход в плей-офф, а вот россияне, датчане и финны сохраняют примерно равные шансы на продолжение борьбы. У России и Финляндии по три очка, у Дании — ноль. Мы подробно разобрали для вас все возможные расклады, смотрите.