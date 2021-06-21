Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Россия — Дания, онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу, 21 июня 2021, онлайн 11-го дня Евро-2020

Решающая битва сборной России на Евро-2020. Мужики, накажите датчан за длинный язык! LIVE
Игорь Брагин Павел Панышев
,
Сборная России по футболу, Евро-2020
Комментарии
Верим в банду Черчесова! А что ещё остаётся?! Все подробности главного матча нашей команды — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Дождались! 21 июня наступает решающий момент для сборной России по футболу на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова в третьем туре группового этапа сойдётся с классной и крайне мотивированной сборной Дании. Встреча Россия — Дания начнётся в 22:00 мск на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Всё о главном противостоянии чемпионата Европы для нашей сборной вы по традиции найдёте в онлайн-трансляции «Чемпионата». Более за наших парней вместе!

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020
Live Алексей Адамов

Сборная Дании проиграла первые два матча на турнире, но в победе над Россией скандинавы почему-то не сомневаются. Со стороны игроков, тренеров и экспертов поступило множество резких и самоуверенных заявлений, от которых веет неуважением к сопернику. Мужики, надо наказывать датчан за длинный язык!

Сборную России в Дании ни во что не ставят. За такое отношение надо наказывать! Сборную России в Дании ни во что не ставят. За такое отношение надо наказывать!
09:03 Алексей Адамов

Перед заключительным туром ситуация в нашей группе весьма запутанная. Бельгия имеет шесть очков и уже гарантировала себе выход в плей-офф, а вот россияне, датчане и финны сохраняют примерно равные шансы на продолжение борьбы. У России и Финляндии по три очка, у Дании — ноль. Мы подробно разобрали для вас все возможные расклады, смотрите.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021