Александр Емельяненко: с Данией должно прорвать. Грузить чаще на Дзюбу, он всё уладит

Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от матча сборных России и Дании.
«Матч с бельгийцами, конечно, расстроил. Такого нокдауна я не ожидал. Что спереди, что сзади – куда ни глянь, везде были прорехи. Один Дзюба выделялся, да и Жирков был неплох. Хуже всего, что мы же способны их обыграть. Наши парни встречали ребят и покрепче. Но ничего — было и было.
Вот вторая игра получилась уже приличнее. Нащупали пульс, так сказать. Появились осмысленные действия в атаке, рисунок появился – вот что главное. Ну, а голы – они придут. Вот, как раз в матче с Данией и должно прорвать. А то, что играть на их поле – не проблема. Мы там, где трудно. Грузить почаще на Дзюбу, а он всё уладит.
Я уверен, что ребята подарят нам отличный матч и хороший результат. Не сомневаюсь в уверенной победе наших парней. Будем нокаутировать датчан. А Дзюба обязательно забьёт», — цитирует Емельяненко Vseprosport.by.
- 21 июня 2021
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