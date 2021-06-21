«На форме Крым нарисовали, но не помогло». Быстров — о провале сборной Украины на Евро

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о неудаче сборной Украины на чемпионате Европы – 2020.

«Украина поехала домой? А криков-то сколько было, на форме Крым нарисовали. Ничего не помогло. Надо было просто поменьше шуметь и побольше заниматься делом. Именно футбольным делом», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 21 июня, сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0.

По итогам группового этапа на первом месте в турнирной таблице квартета С финишировали голландцы (9 очков), на втором – австрийцы (6), третьи – украинцы (3). Замкнула таблицу группы Северная Македония (0).