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Тренер сборной Австрии прокомментировал победу над Украиной

Тренер сборной Австрии прокомментировал победу над Украиной
Алексей Ласнов
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Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился впечатлениями от матча со сборной Украины (1:0).

«Мы хотели сыграть для болельщиков. Они проделали долгий путь, чтобы вернуться в Бухарест, поэтому мы рады, что смогли их наградить. Как они праздновали вместе с игроками; это самые прекрасные моменты в футболе, когда ты добиваешься успеха.

Это так здорово! Считаю, ребята сегодня сыграли просто фантастически. Мы очень хотели выйти в 1/8 финала, очень хотели войти в историю. Мне кажется, с первой минуты было видно, как решительно настроены парни. Мы играли на победу и добились её. Горжусь своей командой», — приводит слова Фоды пресс-служба УЕФА.

Напомним, сегодня, 21 июня, сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0.

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