Тренер сборной Австрии прокомментировал победу над Украиной

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился впечатлениями от матча со сборной Украины (1:0).
«Мы хотели сыграть для болельщиков. Они проделали долгий путь, чтобы вернуться в Бухарест, поэтому мы рады, что смогли их наградить. Как они праздновали вместе с игроками; это самые прекрасные моменты в футболе, когда ты добиваешься успеха.
Это так здорово! Считаю, ребята сегодня сыграли просто фантастически. Мы очень хотели выйти в 1/8 финала, очень хотели войти в историю. Мне кажется, с первой минуты было видно, как решительно настроены парни. Мы играли на победу и добились её. Горжусь своей командой», — приводит слова Фоды пресс-служба УЕФА.
Напомним, сегодня, 21 июня, сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0.
- 22 июня 2021
-
00:19
-
00:17
-
00:14
-
00:14
-
00:11
-
00:11
-
00:09
-
00:08
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 21 июня 2021
-
23:51
-
23:49
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:25
-
23:24
-
23:16
-
23:14
-
22:57
-
22:56
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:08
-
22:06
-
22:00
-
22:00
-
21:58