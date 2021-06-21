«Соболев, выходи! Надо забивать». Губерниев — в перерыве матча России с Данией

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что Россия сможет сравнять счёт в матче с Данией, особенно если на поле появится нападающий Александр Соболев.

«Я ещё вчера говорил, что мы можем легко первыми пропустить! Но теперь надо забивать! Соболев, выходи!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 21 июня, сборная России встречается с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.