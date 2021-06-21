Финляндия — Бельгия: Лукаку увеличил преимущество бельгийцев

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил второй гол в матче с Финляндией, увеличив преимущество бельгийцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.



Напомним, в группе B, помимо финнов и бельгийцев, выступают национальные команды России и Дании.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.