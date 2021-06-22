Результаты матчей 11-го игрового дня и турнирная таблица Евро-2020

Завершился 11-й игровой день чемпионата Европы по футболу — 2020. 21 июня было проведено четыре матча 3-го тура группового этапа континентального первенства. В том числе свои игры провели сборные России и Украины.

Группа C

В одном из решающих матчей группы C Северная Македония проиграла сборной Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:0. Дубль на счету Вейналдума, ещё один гол забил Депай.

Во втором матче группы C сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0.

По итогам группового этапа на первом месте в турнирной таблице квартета C финишировали голландцы (9 очков), на втором – австрийцы (6), третьи – украинцы (3). Замкнула таблицу группы Северная Македония (0).

Группа B

В группе B решалась судьба сборной России. Подопечные Черчесова встретились с национальной командой Дании. Матч проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

А вот в параллельном матче сборная Бельгии переиграла сборную Финляндии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.