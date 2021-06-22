Зарема Салихова: ошибка Зобнина не была ключевой в проигрыше России

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о результате матча Россия — Дания (1:4).
«Лично для меня всё было ожидаемо. Соболев не получил достаточное количество игрового времени. Не хватило вариативности в атаке. Невызов Смолова считаю ошибкой, а Романа Зобнина надо поддержать. На протяжении нескольких лет подряд он является палочкой-выручалочкой для сборной и для «Спартака». Его ошибка не была ключевой в проигрыше команды», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4. Обслуживала встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.
- 22 июня 2021
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