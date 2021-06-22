Фёдор Кудряшов: я очень расстроен, не хотелось бы вылетать на групповой стадии

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал вылет команды с Евро-2020.

«Во втором тайме мы начали раскрываться, у датчан было больше возможностей забить. Нам не удалось переломить игру. Я очень расстроен, не хотелось бы вылетать на групповой стадии. Но получилось как получилось», — передает слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.