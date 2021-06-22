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Орлов: Черчесов правильно выстроил тактику на матч с Данией

Орлов: Черчесов правильно выстроил тактику на матч с Данией
Салават Муртазин
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Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о поражении сборной России в заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы – 2020 от сборной Дании (1:4).

«Черчесов правильно выстроил тактику на матч. Датчане не были похожи на себя, играли совсем не так, как они играли с бельгийцами. Но такая игра всё-таки требует атаку, надо забивать голы. Наша команда создавала мало моментов, нет наигранных командных действий, фланговых атак», — сообщил Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, что по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

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