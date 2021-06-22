Орлов: Черчесов правильно выстроил тактику на матч с Данией

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о поражении сборной России в заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы – 2020 от сборной Дании (1:4).
«Черчесов правильно выстроил тактику на матч. Датчане не были похожи на себя, играли совсем не так, как они играли с бельгийцами. Но такая игра всё-таки требует атаку, надо забивать голы. Наша команда создавала мало моментов, нет наигранных командных действий, фланговых атак», — сообщил Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, что по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
- 22 июня 2021
-
01:43
-
01:41
-
01:31
-
01:31
-
01:20
-
01:18
-
01:10
-
01:08
-
01:04
-
00:59
-
00:54
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:46
-
00:46
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:36
-
00:35
-
00:32
-
00:30
-
00:26
-
00:25
-
00:24
-
00:23
-
00:22
-
00:19
-
00:17
-
00:14
-
00:14
-
00:11
-
00:11