Хорватия — Шотландия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

Сегодня, во вторник, 22 июня, в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк» состоится встреча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2020 между сборными Хорватии и Шотландии. Начало матча – 22:00 мск, игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини из Аргентины. Ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный судья — Бартош Франковски из Польши.
Напомним, что Хорватия начала турнир с поражения от Англии (0:1), а затем сыграла вничью с Чехией (1:1). Шотландцы уступили чехам (0:2) и завершили вничью встречу с Англией (0:0).
После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка, столько же и у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят между собой третью и четвёртую позиции.
- 22 июня 2021
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