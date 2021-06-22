«Болонья» заинтересована в переходе Гайча

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может остаться в Серии А. На 22-летнего игрока претендует «Болонья». Об этом сообщает Tuttobolognaweb.

В январе 2021 года форвард перешёл в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах он забил два гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в € 8 млн.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Болонья» с 41 очком заняла 12-е место.

В июне сообщалось, что Гайч может вернуться на родину, в Аргентину. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Пабло Каро, агент Гайча, первым связался с руководством «Боки Хуниорс», после чего начался переговорный процесс. В апреле также сообщалось об интересе к аргентинскому форварду со стороны «Интера» и «Милана».