Наставник «Брайтона» Грэм Поттер может возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 46-летний специалист попал в шорт-лист «Тоттенхэма», который ищет главного тренера после увольнения Жозе Моуринью в апреле 2021 года. Поттер за свою тренерскую карьеру возглавлял шведский «Эстерсунд», «Суонси» и «Брайтон».

В завершившемся сезоне чемпионата Англии «Брайтон» с 41 очков занял 16-е место, а «Тоттенхэм», набрав 62 очка, завершил турнир на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту имеет шансы возглавить «Тоттенхэм» в следующем сезоне. 47-летний Эшпириту Санту тренировал «Вулверхэмптон» с 2017 по 2021 год. До этого специалист работал в «Порту», «Валенсии» и «Риу Аве».