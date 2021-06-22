Созин: не могу читать людей, которые пишут про позор России. Они не понимают в футболе

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался на тему неудачи сборной России на чемпионате Европы – 2020.

«Я не могу читать людей, которые пишут про позор сборной. Они ничего не понимают в футболе. Футбольные люди понимают, что вопрос не в сборной – в России системный кризис. Клубы не выходят из группы в еврокубках, проигрывают «Нефтчи» и «Локомотиву» из Тбилиси. Почему мы вдруг решили, что сборная должна справиться с одной из лучших команд Европы у неё дома?

Хватит молоть языком. Надо отменить лимит, ввести потолок зарплат для молодых игроков, сократить лигу до 12 команд. И делать это надо в ближайшее время, а не ждать, что мы снова услышим «мы обосрались» или «мы обкакались». Что не так в сборной с поваром и врачом, что за постоянный понос?

И да, Черчесов не говорил Семёнову отдать пас Лукаку. И Зобнина расстрелять собственные ворота он тоже не просил. У нас средние игроки. А если хотите менять тренера, то у меня есть два варианта: иностранец и русский. Если русский – то волшебник на голубом вертолёте, а если иностранец – то Старик Хоттабыч», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.