«Шахтёр» объявил о трансфере защитника «Сассуоло» Марлона

Донецкий «Шахтёр» объявил о подписании бразильского защитника «Сассуоло» Марлона, информирует официальный сайт «горняков». Стороны заключили контракт сроком на пять лет.

По данным зарубежных СМИ, трансфер Марлона в «Шахтёр» оценивается в € 12 млн.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии 25-летний футболист сыграл 24 матча (19 в основе) и получил пять жёлтых карточек. Марлон играет за «Сассуоло» с 2018 года. Ранее он выступал за «Ниццу», «Барселону Б» и «Флуминенсе». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 6,5 млн.

Ранее этим летом состав «Шахтёра» уже пополнил бразильский вингер «Бенфики» Педриньо и африканский нападающий «Аякса» Лассина Траоре, которым интересовался московский «Локомотив».