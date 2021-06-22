«Шахтёр» объявил о трансфере защитника «Сассуоло» Марлона
Поделиться
Донецкий «Шахтёр» объявил о подписании бразильского защитника «Сассуоло» Марлона, информирует официальный сайт «горняков». Стороны заключили контракт сроком на пять лет.
По данным зарубежных СМИ, трансфер Марлона в «Шахтёр» оценивается в € 12 млн.
В завершившемся сезоне чемпионата Италии 25-летний футболист сыграл 24 матча (19 в основе) и получил пять жёлтых карточек. Марлон играет за «Сассуоло» с 2018 года. Ранее он выступал за «Ниццу», «Барселону Б» и «Флуминенсе». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 6,5 млн.
Ранее этим летом состав «Шахтёра» уже пополнил бразильский вингер «Бенфики» Педриньо и африканский нападающий «Аякса» Лассина Траоре, которым интересовался московский «Локомотив».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 июня 2021
-
15:28
-
15:24
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:55
-
14:51
-
14:50
-
14:37
-
14:32
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:51
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:28
-
13:18
-
13:03
-
13:02
-
13:02
-
12:52
-
12:25
-
12:22
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам