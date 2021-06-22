«Интер» объявил о переходе Чалханоглу

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истекал контракт с «Миланом», перешёл в миланский «Интер».
Чалханоглу подписал с «Интером» контракт на три года.
Сообщалось, что по условиям соглашения турок будет получать € 5 млн за сезон. Ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов.
Чалханоглу выступал за «Милан» с 2017 года. Турецкий игрок решил не продлевать соглашение с «Миланом», которое истекало 30 июня.
Ранее он играл за леверкузенский «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». В минувшем сезоне 27-летний турецкий хавбек принял участие в 33 матчах итальянской Серии А и забил четыре гола. В мае «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» прорабатывает вариант с подписанием игрока. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак был очень заинтересован в подписании атакующего полузащитника.
- 22 июня 2021
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