Ивица Олич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич снова вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии.

На сайте Хорватского футбольного союза Олич значится как тренер национальной команды. В «инстаграме» союза опубликовано фото с тренировки сборной Хорватии, на которой присутствует Олич.

15 июня ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.



Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. До назначения в ЦСКА Ивица работал помощником главного тренера сборной Хорватии. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.