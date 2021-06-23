Модрич: когда Хорватия действует так, как сегодня, то опасна для любого соперника

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал результат матча с Шотландией (3:1).



«Мы очень рады, потому что провели замечательный матч и вышли в следующий круг. Были недовольны своей игрой в первых двух матчах и знали, что можем играть лучше. Когда мы действуем так, как сегодня, то опасны для любого соперника.

Этот гол для меня очень важен, но гораздо важнее наша игра с начала и до конца матча. Я очень рад, что мой гол сыграл свою роль, но главное, что команда победила», — приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.

В матче 3-го тура группового этапа Евро сборная Хорватии переиграла сборную Шотландии. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 3:1.



После трёх туров лидером группы D является Англия (7 очков). Хорватия (4) заняла второе место. Чехия (4) расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Шотландия (1) — четвёртая.