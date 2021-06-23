Серхио Рамос сообщил игрокам «Реала» о том, что перейдёт в «ПСЖ»

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает Football Italia.

По данным источника, Рамос уже сообщил своим партнёрам по «Реалу» о том, что перейдёт в стан парижан.

Футболист покинет мадридский «Реал» по окончании контракта. В «ПСЖ» выступают бывшие одноклубники Рамоса – голкипер Кейлор Навас и полузащитник Анхель Ди Мария, а также в составе парижан присутствует несколько испанцев. Более того, Серхио нравится, что тренер клуба Маурисио Почеттино говорит по-испански.

Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал одну результативную передачу.