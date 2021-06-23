Сын футболиста сборной Украины Марлоса раскритиковал игру отца

Бернардо, сын футболиста сборной Украины Марлоса, прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы – 2020. Рассказ ребёнка попал в эфир программы «Евроформат», которая транслируется на украинском телевидении.
Говоря об игре жёлто-синих, Бернардо заявил, что ему «ничего не понравилось, потому что Украина проиграла». Также ребёнок рассказал, что его отец Марлос сыграл «очень плохо» и с Австрией, и с Нидерландами.
Для выхода в 1/8 финала турнира команде Андрея Шевченко нужно, чтобы в группе Е сборная Швеции не проиграла Польше, либо поражение Испании в матче со Словакией, либо победа испанцев над словаками с разницей в два мяча и более. В группе F сборная Португалии должна разгромно проиграть Франции, а Германия не должна уступить Венгрии. Также сборная Украины может выйти в плей-офф Евро, если немецкая сборная проиграет Венгрии, но с разницей в три мяча или больше.
- 23 июня 2021
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