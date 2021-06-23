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Педро Роша рассказал о разнице между РПЛ и ФНЛ

Педро Роша рассказал о разнице между РПЛ и ФНЛ
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Нападающий «Спартака» Педро Роша высказался о работе с новым главным тренером команды Руем Виторией, а также рассказал о разнице между Российской Премьер-Лигой и Футбольной национальной лигой.

«Пока ещё рано давать интервью полностью на русском. Я, конечно, учу язык, каждый день стараюсь узнавать что-то новое, но для полноценного интервью, повторюсь, ещё не настало время.

Всегда рад быть в первой команде. Хорошо, что Витория говорит со мной на одном языке, но это не главное. Главное — начали сразу же серьёзно готовиться к сезону. Первый сбор был больше о физической подготовке, но и психологическая подготовка была представлена на отлично.

Разница чувствуется между ФНЛ и РПЛ. В первую очередь — поля. Очень часто приходится играть на искусственных покрытиях. И когда ты тренируешься на натуральном, а потом переходишь, это сказывается на качестве игры», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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