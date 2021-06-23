Тренер «Спартака» Витория высказался об ошибке Зобнина в матче Россия — Дания на Евро

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о результативной ошибке полузащитника Романа Зобнина в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании (1:4).



«То, что произошло в сборной, произошло там. Для меня мои футболисты всегда будут лучшими, это не зависит от того, как они сыграли за сборную. Здесь мы их примем, будем работать с ними с удовольствием и давать им самое лучшее. Это касается не только Зобнина — хотим, чтобы они вернулись и были готовы к работе.



Мы дадим отдохнуть ребятам плюс-минус неделю, а потом они вернутся. Хотим, чтобы они немного развеялись перед работой, освободили голову», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.