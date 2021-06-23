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Телеведущий Андрей Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с Евро-2020

Телеведущий Андрей Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с Евро-2020
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Телеведущий Андрей Норкин отреагировал на вылет сборной России с чемпионата Европы — 2020, рассказав анекдот.

«Чемпионат Европы по футболу, слава богу, будет дальше продолжаться без нервотрёпки. Всё произошло ровно так, как описывалось в старинном анекдоте: «Ты за кого будешь болеть на чемпионате, за наших, а потом?» — сказал телеведущий в эфире канала НТВ.

Напомним, сборная разгромно проиграла Дании (1:4) в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020 и заняла последнее, четвёртое место в группе B. Российскую команду по дополнительным показателям опередили датчане и Финляндия. Таким образом, она вылетела из турнира. С первого места в группе в плей-офф соревнований пробилась сборная Бельгии.

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