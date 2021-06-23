Малафеев оценил игру Сафонова в матче Россия — Дания на Евро-2020

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался об игре голкипера национальной команды Матвея Сафонова в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 с Данией (1:4).

«Честно говоря, моей первой мыслью было, что Сафонов сделал всё, что мог. Где-то не хватило опыта, где-то — удачи. Но если разбирать каждый гол, то, конечно, в некоторых случаях можно было бы действовать иначе. Например, в первом эпизоде была выбрана не совсем правильная позиция, из которой сложно парировать мяч. Сместись глубже, левее, предугадай развитие событий. Но это опыт, это то, за что мы в своё время любили Игоря Акинфеева, который не феерил, не прыгал, но всегда был там, где нужно. Во втором случае уже было сложнее спасти команду, потому что сработал эффект неожиданности. Фёдор Кудряшов закрывал обзор Роману Зобнину, и тот, видимо, подумал, что в середине никого нет, отдал мяч, не видя, куда сместился вратарь. Возможно, хотел быстрее начать атаку правым флангом. Но ошибка есть ошибка.

Команда перестроилась после второго пропущенного мяча и даже отыграла один гол. Но затем раскрылись — и Сафонову пришлось снова выручать. Он трижды отбил мяч из убойной позиции, а четвёртый не смог, так как просто не видел его. В четвёртом эпизоде все забежали в штрафную, никто не остался перед бьющим и не попытался перекрыть хотя бы угол ворот, а там уже сработало мастерство Йоакима Мехле. Конечно, в данном случае Матвею тоже можно было предвидеть развитие ситуации, сместиться, но опять же — должны были помочь свои футболисты. А они убежали назад, выставляя ноги на авось», — цитирует Малафеева RT.