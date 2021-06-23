Словакия — Испания: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Словакии и Испании на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Словакии: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада, Гараслин, Мак, Гамшик, Дуда.
Сборная Испании: Симон, Лапорт, Аспиликуэта, Бускетс, Э. Гарсия, Альба, Коке, Сарабия, Педри, Морено, Мората.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.
Напомним, в группе E, помимо испанцев и словаков, выступают национальные команды Швеции и Польши.
- 23 июня 2021
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